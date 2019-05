Do Noci múzeí a galérií sa zapojí Múzeum colníctva a finančnej správy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 10. mája (TASR) - Múzeum colníctva a finančnej správy sa zapojí do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Jeho priestory budú pre návštevníkov otvorené v sobotu 18. mája od 10.00 do 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.Finančná správa sa po druhý raz oficiálne pripojila k celoslovenskému podujatiu. Na návštevníkov čaká odborný výklad vývoja výberu mýta, cla a daní na našom území, prehliadka histórie finančnej stráže od čias Rakúsko-Uhorska až do roku 1948, stráže obrany štátu v rokoch 1936 - 1939 či ukážky dobových dokumentov.uviedla Skokanová. Takisto sa oboznámia s využívaním služobných psov, s ukážkami predmetov používaných pri pašovaní aj zachyteným tovarom.Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj plombovanie a pozrieť si zábery zo seriálu z 80. rokov minulého storočia o práci slovenských a českých colníkov Ve znamení Merkura. Účastníci podujatia tiež uvidia ukážky dobových daňových dokumentov. Ako pamiatku na návštevu múzea si odnesú opečiatkované karty s fotografiami.Finančná správa opätovne otvorila svoje múzeum v januári minulého roku. V bežnom prevádzkovom režime je múzeum otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 do 17.00 h.