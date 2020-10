Do oblasti duševného zdravia treba investovať viac, podľa prezidentky by ľudia mali dbať o svoje vnútro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že na Slovensku sa bude viac investovať do oblasti duševného zdravia. Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia , je dôležité, aby ľudia dbali o svoje „vnútro”.„Dnešný Svetový deň duševného zdravia prichádza s obzvlášť silným apelom. Žijeme v mimoriadne náročnej dobe. Naše mysle sú zahltené obavami o zdravie, o životy našich blízkych, ale aj o ekonomickú situáciu, budúcnosť a všetko, čo táto situácia prináša. Viem, že je to náročné a trvá to už veľmi dlho, ale o to dôležitejšie je dbať o svoje vnútro a pripomínať si, že nič netrvá večne a všetko je len dočasné,” priblížila slovenská hlava štátu.Slovákov vyzvala, aby sa o svoje duševné zdravie starali aspoň tak, ako sa starajú o svoje fyzické zdravie.„Každý má svoje vlastné zdroje. Pre mňa je pohladením na duši prechádzka v prírode, pre niekoho iného je to samota či rozhovor s priateľmi. Ak však narážame na svoje limity, nebojme sa požiadať o pomoc odborníkov,” vyzvala Čaputová. V tejto súvislosti verí, že na Slovensku sa bude do oblasti duševného zdravia investovať viac, „aby každý, kto potrebuje pomoc, ju dostal včas a odborne”.