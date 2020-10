Ďalšie trestné stíhanie Mazureka nemusí preferenciám ĽSNS ublížiť, myslí si politológ Štefančík

ĽSNS sa k statusom nevie ani priznať

„Ak by bol odsúdený, tak by to mohlo uškodiť v prípadnej obrane strany," doplnil.

„Na druhej strane ĽSNS je známa politická strana, ktorá sa prezentuje niekedy až rasistickými alebo xenofóbnymi prejavmi. Netreba však zabúdať a všímať si to, akým spôsobom sa ĽSNS bráni. Vyzerá to, ako keby stiahla chvost a k hrdinským statusom na sociálnych sieťach sa nevie ani priznať," podotkol politológ.

Podľa neho to môže byť spôsobené tým, že sa obávajú trestného stíhania a odsúdenia, alebo aj straty mandátu.

Mazurek reagoval na útok vo Vrútkach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Opätovné trestné stíhanie poslanca Národnej rady SR (NR SR) za stranu Kotlebovci- Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milana Mazureka nemusí vôbec uškodiť preferenciám strany. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík Ako doplnil, voči Milanovi Mazurekovi sa už viedlo trestné konanie a bol aj právoplatne odsúdený, ale vzhľadom na to, že zaplatil pokutu sa naňho nazeralo „ako keby ani stíhaný nebol."Podľa oznámenia prokuratúry oznamovateľovi podnetu sa opätovné stíhanie týka statusu, ktorý bol dňa 11. júna zverejnený na verejne prístupnom facebookovom profile s názvom „Milan Mazurek - poslanec NR SR”.Podľa Štefančíka by opätovné trestné stíhanie mohlo ĽSNS uškodiť vtedy, ak by štát uvažoval o tom, že by zakázal činnosť pravicových extrémistov.Status poslanca z predmetného dátumu sa týkal útoku vo Vrútkach, kde páchateľ na pôde školy dobodal ma smrť zástupcu riaditeľky. Poslanec ho okrem iného označil za príslušníka „diskriminovanej menšiny”.Milan Mazurek už bol v roku 2019 právoplatne odsúdený za výroky na adresu Rómov, pričom na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR dostal finančný trest vo výške 10-tisíc eur. V dôsledku právoplatného odsúdenia prišiel ku koncu minulého voleného obdobia aj o poslanecký mandát.