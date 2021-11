Do obstarávania bojových obrnených vozidiel sa zapojilo osem krajín, Naď čaká na oficiálne ponuky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR eviduje k 31. októbru záujem od ôsmich krajín zapojiť sa do projektu bojových obrnených vozidiel 8x8. Rovnako dostali vyjadrenie od ôsmich krajín aj v prípade obstarávania pásových vozidiel.Vo svojom profile na sociálnej sieti to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že vlády pošlú svoje oficiálne ponuky v najbližších dňoch. Rezort obrany 30. septembra odovzdal 33 krajinám požiadavky na obstarávanie 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8X8) a 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV).Do konca roka bude ministerstvo prijímať ponuky na vozidlá 8x8 a do konca januára na pásové obrnené vozidlá.Vláda pritom 8. septembra schválila začatie obstarávania 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 za 332,2 milióna eur a 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel za 1,739 miliardy eur.