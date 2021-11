Kaľavský nedostával za vynášanie informácií o policajných akciách len peniaze, vypovedal Petrov

Kaľavský je na úteku

Vzťah prerástol do výmenného obchodu

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján Kaľavský mal za vynášanie informácií o plánovaných policajných akciách dostávať úplatky vo forme auta, pneumatík, mobilného telefónu a nových okien na vlastnej chate.Svedčí o tom aj obvinený Peter Petrov, prezývaný Tiger. Informácie o úplatkoch priniesol spravodajský web Aktuality.sk. Kaľavský obvinenia odmieta, toho času je na úteku. „Jána Kaľavského po prvý raz obvinili už v máji tohto roka. Vtedy sa ho bývalým kolegom podarilo aj zadržať, sudca Okresného súdu Bratislava III Juraj Kapinaj ho však do väzby neposlal. Krátko na to zasiahla aj generálna prokuratúra a stíhanie vtedy už bývalého policajta zastavila,“ píše spomínaný web.Kaľavský mal informácie vynášať predovšetkým podnikateľovi Petrovovi, teda Tigrovi, s ktorým sa dlhé roky poznal.„Tento muž mal byť aj oficiálne Kaľavského informátorom. Podľa polície však ich vzájomný vzťah prerástol do akéhosi výmenného obchodu – za peniaze či iné protislužby mal šéf operatívcov NAKA vynášať cenné informácie z vyšetrovania práve svojmu informátorovi Petrovi Petrovovi,“ upozorňuje portál.Z doterajšieho vyšetrovania vyplynulo, že mu mal povedať o všetkých veľkých policajných akciách posledného obdobia.