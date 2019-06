Do ocenenia Učiteľ Slovenska sa zapojilo 70 pedagógov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Do druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa zapojilo 70 pedagógov, ktorí sa rozhodli o svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky podeliť nielen so svojimi kolegami, ale aj s verejnosťou. Ich príbehy a prihlášky posúdila odborná komisia, ktorej pri výbere finálovej desiatky pomohli kritériá svetového formátu Global Teacher Prize. Finálna desiatka bude známa v septembri.Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť.povedala hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty Viera Kalmárová.Na výber finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize.doplnil Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Medzi tohtoročnými porotcami figuruje aj prvá držiteľka ocenenia Učiteľ Slovenska Zuzana Tkáčová.poznamenala Tkáčová z Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Ako poznamenal Michal Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky, po posúdení prihlášok môže skonštatovať, že na Slovensku sú učitelia, ktorí sú zapojení do rôznych projektov a vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy.uviedol Rehúš.Finálnu desiatku učiteľov predstavia organizátori v septembri. Druhý držiteľ ocenenia bude známy v októbri. Okrem finančnej odmeny získa aj cestu na svetové finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja.