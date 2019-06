Spracovatelia dreva: Na trhu je po kalamitách prebytok dreva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zvolen 13. júna (TASR) - Na stredoeurópskom trhu s drevom dochádza k enormnému nárastu ponuky drevnej hmoty, čo má za následok postupný pokles cien guľatiny, reziva a ďalšej drevárskej produkcie. Na tento stav vplýva najmä masívna kalamita v Českej republike, ale aj v Nemecku, Taliansku a Rakúsku, ktorú vyvoláva podkôrnikový hmyz. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR Peter Zemaník.konštatoval Zemaník.Na situáciu podľa neho negatívne vplýva aj postupné zvyšovanie cien elektrickej energie, kde silová zložka ceny elektriny vplyvom trhovej situácie na konci roku 2018 zaznamenala strmý nárast v niektorých prípadoch aj o 50 a viac percent.pripomenul.Ďalším z atribútov, ktorý podľa neho negatívne prispieva k aktuálnej situácii, je evidovaný nižší rast HDP oproti prognózam v kľúčových partnerských krajinách EÚ a stagnácia až pokles domáceho stavebného trhu, avizovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý predpokladá úbytok stavebných objednávok v roku 2019 o 3,6 %. Stavebný sektor je pritom jedným z rozhodujúcich odberateľov pre domáce drevárske a spracovateľské podniky.Situáciu v piliarskom odvetví komplikuje aj klesajúca cena štiepky, pilín a ďalšieho odpadu z piliarskej výroby.informoval ďalej generálny sekretár ZSD SR.Operatívne zníženie cien guľatiny by pomohlo obom zúčastneným stranám aj preto, že súkromný sektor už na pokles cien zareagoval a snaží sa tak kopírovať trend, ktorý sa na zahraničných trhoch už prejavil.Podľa zástupcov zväzu riešenie súčasných problémov významne komplikuje i zákonná povinnosť štátnych lesov odvádzať do rozpočtu špeciálny odvod vo výške 5 miliónov eur. Navyše samotné Lesy SR bojujú s masívnou podkôrnikovou kalamitou, na ktorej konci je významne nižšie speňaženie vyťaženej drevnej hmoty a vysoké budúce náklady na pestovanie nového lesa.