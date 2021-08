Do očkovacej lotérie sa už prihlásilo viac než sedemstotisíc Slovákov, niektorí sú však znevýhodnení

Peniaze sa dali použiť rozumnejšie

Diskriminácia hendikepovaných

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Do očkovacej prémie sa už prihlásilo vyše 715-tisíc Slovákov. V tlačovej správe o tom informuje Ministerstvo financií SR . Zároveň dodáva, že sa samotnú nedeľu, kedy sa uskutočnilo prvé žrebovanie, pribudlo takmer 62-tisíc nových záujemcov.Najviac zaregistrovaných eviduje rezort vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Ide o približne 150-tisíc osôb. Asi 130-tisíc z celkového počtu registrovaných tvoria seniori vo veku 65 rokov a starší.Ministerstvo v zverejnenej správe nereagovalo na kritiku očkovacej lotérie. Podľa koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) je totiž jej priebeh nešťastný a diskriminačný.Liberáli zopakovali, že by vedeli využiť desiatky milióny eur efektívnejšie a rozumnejšie. Kritizujú aj fakt, že o výhru prišla pani, ktorá sledovala vysielanie cez internet.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zároveň upozornil, že očkovacia lotéria je diskriminačná najmä pre nepočujúcich, nevidiacich či starších ľudí. Podobný názor má aj poslankyňa NR SR Jana Žitňanská „Heslo, ktoré musí kontaktovaná osoba povedať je zobrazené na televíznych obrazovkách, čo spôsobuje, že osoba so zrakovým postihnutím je z výhry vylúčená. Keďže vyžrebované osoby sú kontaktované telefonicky, znamená to vylúčenie aj osôb so sluchovým postihnutím,“ uviedla Žitňanská.