Členstvo v Rade vlády pre rodinu a demografický vývoj láka mnoho záujemcov

demografický

demografický

Hlásia sa aj sociálni pracovníci

demografický

Majú pripraviť národnú stratégiu

demografického

Poradný orgán prepojí inštitúcie

demografický

demografického

demografickej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - O účasť vo vznikajúcej Rade vlády pre rodinu avývoj je veľký záujem. Okrem zástupcov registrovaných cirkví a splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej by sa do rady chceli dostať aj predstavitelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), aj Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.Rezort vedený Veronikou Remišovou a komora sociálnych pracovníkov to uviedli ako zásadnú pripomienku k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodinu avývoj.„Vzhľadom na úlohy a ciele, ktoré má plniť rada, ako aj zdroje podpory smerujúce k napĺňaniu týchto cieľov považujeme za potrebné, aby členmi rady boli aj zástupcovia ministerstva," tvrdí MIRRI.Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce svoj záujem o účasť v rade zdôvodnila tým, že sa venuje sociálnej politike a sociálnemu prostrediu, v ktorom ľudia žijú.Členmi vznikajúcej Rady vlády pre rodinu avývoj chcú byť aj zástupcovia registrovaných cirkví a náboženských spoločností.„Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sú explicitne uvedené ako oprávnení žiadatelia dotácií na podporu plnenia funkcií rodiny v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR," upozorňuje KBS.Rada vlády pre rodinnú politiku a demografiu má pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny arastu na Slovensku.Podľa KBS si to vyžaduje pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti, ktorej súčasťou sa registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.Záujem o členstvo v rade vyjadrila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.„Keďže pôsobnosť navrhovaného poradného orgánu bude v oblastiach s rozhodujúcim vplyvom na rodinu a demografiu, najmä v oblastiach bývania, vzdelávania, či hmotnej a nehmotnej podpory rodín, ide o rovnaké sledované oblasti ako v Stratégií rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030," uviedol úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v zásadnej pripomienke k návrhu na vznik rady.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zriadiť Radu vlády SR pre rodinu avývoj.Má ísť o poradný orgán prepájajúci štátne inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, či stavovské organizácie pri tvorbe a realizácii politiky štátu v oblasti rodiny avývoja.„Strategické dokumenty, ktorých tvorbu bude rada koordinovať a následne predkladať vláde na schválenie, zohľadnia špecifiká rôznych rezortov a vytvoria základ pre dlhodobý, systematický a udržateľný prístup k otázkam rodinnej apolitiky," tvrdí ministerstvo práce.Návrhom sa podľa rezortu plní programové vyhlásenie súčasnej vlády, v ktorom si vláda stanovila ako jeden z cieľov zriadenie Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu.