Do parlamentu by sa dostali Republika aj Aliancia, Smer aj PS by boli opäť na prvých miestach

Nedostali by sa Demokrati ani Sme rodina

Republika a Aliancia by mali po deväť mandátov

26.11.2023 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici novembra, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.Podľa prieskumu by sa do zákonodarného zboru dostali aj politické subjekty Republika a Aliancia – Szövetség, ktoré v ňom momentálne nie sú zastúpené.Na druhom mieste by podľa prieskumu skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 17,9 percenta voličských hlasov. Nasleduje Hlas-SD (14,6 percenta), KDH (7,5 percenta), SaS (6,4 percenta), koalícia hnutia Slovensko (6,4 percenta), čo by jej ako koalícii nestačilo na účasť v parlamente a SNS (5,8 percenta).Spomínaná Republika by podľa prieskumu získala 5,3 percenta hlasov a Aliancia rovných päť percent.. Pred bránami parlamentu by na základe výsledkov prieskumu ostali Demokrati (2,9 percenta), Sme rodina (2,8 percenta) ako aj ĽS NS( 1,2 percenta).Na základe výsledkov volieb by Smer v zákonodarnom zbore získal 42 kresiel, Progresívne Slovensko 31, Hlas 25, KDH 13, SaS 11, SNS 10 a Republika a Aliancia zhodne po deväť mandátov.Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 15. až 22. novembra formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov.