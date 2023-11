VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Príde novembrová zima, aká tu už dlho nebola

Koniec novembra už v minulosti neraz priniesol ochladenie aj do nižších polôh Slovenska. História z rokov 1988 alebo 1993 sa zrejme zopakuje a zima príde vo veľkom štýle. „Ochladenie, ktoré nastane, môže byť najvýraznejším novembrovým nástupom zimného počasia od roku 1993, teda za posledných tridsať rokov, aj keď modely predpoveď počasia ešte stále spresňujú,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. „V každom prípade sa však dá predpokladať, že toto ochladenie nebude mať len prechodný charakter.“





V priebehu týždňa pokračovalo premenlivé počasie, v ktorom ešte v pondelok a utorok vystúpila napríklad v Bratislave najvyššia denná teplota vzduchu nad 10 stupňov Celzia. Na horách však už bolo chladnejšie a noc zo stredy na štvrtok priniesla mrazy zväčša aj v nížinách. Ochladzovanie vzduchu bude pokračovať cez víkend.„Citeľne sa prejaví výrazné ochladenie, ktoré už dlhšie avizovali prognostické modely. Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad východnou Európou k nám z vysokých zemepisných šírok začal prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch,“ vysvetlil Matejovič.„Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie v budúcom týždni bude chladné počasie pretrvávať dlhšie. Spôsobí to celková prestavba tlakových útvarov a zmena atmosférického prúdenia. Nad Britskými ostrovmi a Atlantickým oceánom sa bude udržiavať tlaková výš, ktorá zablokuje prílev teplejšieho vzduchu od západu. Zároveň sa nad Gréckom vytvorí tlaková níž, ktorá bude postupovať smerom na sever. Po jej zadnej strane prenikne do strednej Európy ďalšia dávka studeného vzduchu,“ avizoval klimatológ.Podľa jeho slov sa teploty budú stále znižovať, pričom aj v nížinách sa pravdepodobne miestami vyskytnú celodenné mrazy, prípadne teplota vzduchu vystúpi len slabo nad nulu.„V studenom vzduchu bude aj snežiť a súvislá snehová pokrývka sa bude vytvárať aj v nižších polohách. Sneženie k nám prinesie tlaková níž, ktorá sa v prvej polovici budúceho týždňa bude presúvať z Jadranu smerom na severovýchod,“ doplnil Pavel Matejovič. A aj keď vyhliadka na príchod zimy a snehu pôsobí romanticky, v skutočnosti nás môže počasie aj potrápiť.„Pri prechodnom utíšení vetra a zmenšení oblačnosť môžu v nočných hodinách klesať teploty veľmi nízko. Týka sa to najmä kotlinových polôh stredného a severného Slovenska, kde môže minimálna teplota klesnúť aj na -15 °C. Veľmi nepríjemne bude najmä v horských oblastiach severného Slovenska, kde okrem sneženia bude fúkať aj silný vietor, vplyvom ktorého sa budú vytvárať snehové jazyky a záveje. Problémy so snehom však môžu byť aj v nižších polohách,“ uviedol klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, v súčasnej situácii sa zatiaľ nedá presne predpovedať, koľko snehu napadne, ani kde budú snehové zrážky najvýdatnejšie. V každom prípade však už musíme byť pripravení na klasické zimné počasie, ktoré k nám tento raz zavíta už v novembri.

NEDEĽA 26. 11. 2023

Oblačno až zamračené a miestami sneženie. Na severe sneženie výdatnejšie.

Minimálna teplota: -1° až -7°C

Maximálna teplota: -5° až 2°C

SZ vietor 3 až 7 m/s



PONDELOK 27. 11. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami, najmä na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -12°C

Maximálna teplota: -4° až 3°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 28. 11. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -3° až -13°C

Maximálna teplota: -5° až 1°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 29. 11. 2023

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie.

Minimálna teplota: -2° až -11°C

Maximálna teplota: -5° až 0°C

SV vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 30. 11. 2023

Polooblačno až oblačno. Od západu pribúdanie oblačnosti.

Minimálna teplota: -1° až -14°C

Maximálna teplota: -3° až 2°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 1. 12. 2023

Oblačno.

Minimálna teplota: 2° až 0°C

Maximálna teplota: 1° až 4°C

S vietor 1 až 5 m/s