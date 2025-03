Do parlamentu mieri zákaz predaja energetických nápojov s obsahom kofeínu deťom do 15 rokov

Počiatok závislosti a vážnych ochorení

Vysoký obsah cukru v nápojoch

Zákaz predaja energetických nápojov

9.3.2025 (SITA.sk) - Zákaz predaja energetických nápojov s obsahom kofeínu a iných podporných látok deťom do 15 rokov je cieľom návrhu štvorice opozičných poslancov - Richarda Vašečku KÚ ), Anny Záborskej (KÚ), Rastislava Krátkeho hnutie Slovensko ) a Branislava Škripeka KDH ), ktorý predložili do parlamentu.Autor návrhu zákona Richard Vašečka z Kresťanskej únie zdôvodňuje návrh tým, že je nevyhnutné chrániť zdravie maloletých dôsledne. Poukazuje na to, že energetické nápoje výrazným spôsobom ohrozujú zdravie detí ako svojím zložením, tak i účinkami.„Každým dúškom dostávajú do seba zárodky závislosti a vážnych ochorení. V škole si síce takéto nápoje vďaka vyhláške ministerstva zdravotníctva nekúpia, no mimo nej sú pre ne dostupné v akomkoľvek obchode, v bufetoch či automatoch, a to bez obmedzenia veku a množstva. To chceme radikálne zmeniť,“ povedal. Ako ekvivalent k jednej plechovke energetického nápoja uvádza kofeín obsiahnutý v štyroch kávach s 18-timi kockami cukru.„Ja by som silnú kávu s množstvom cukru svojej 14-ročnej dcére určite neponúkol. Pritom nie je nič výnimočné, že deti vypijú plechoviek s takýmto obsahom niekoľko za deň,“ podotkol Vašečka.Predkladatelia argumentujú, že sa opierajú o praktické skúsenosti lekárov a o odborné štúdie, podľa ktorých konzumácia nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo iných látok s podobnými účinkami môže viesť k závislosti, ako aj k viacerým zdravotným problémom.Ide napríklad o zvýšenie krvného tlaku, kardiovaskulárne problémy, preukázaná je tiež určitá súvislosť s fajčením, konzumáciou alkoholu a iných ľahkých drog. Okrem toho poukazujú aj na vysoký obsah cukru v takýchto nápojoch, čo prispieva k zvýšenej miere obezity.Zákaz predaja energetických nápojov s obsahom kofeínu a iných podporných látok nie je v našich končinách ničím výnimočným. Platí napríklad v Poľsku, Lotyšsku či Litve. „Pri príprave nášho návrhu sme aktívne komunikovali s českými poslancami, vymieňali sme si poznatky, pričom pracujú na podobnej úprave zákona, akú navrhujeme my,“ upresnil Vašečka.Branislav Škripek poukazuje na to, že dlhodobé užívanie energetických nápojov neraz končí fatálnym zlyhaním organizmu. „Nielen legislatíva, ale aj prevencia a osveta v rámci rodiny a školy môže takýmto prípadom zabrániť,“ povedal.