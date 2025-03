Požiar lesa v Spišskej Teplici úspešne zlikvidovali, predbežná škoda predstavuje až 60-tisíc eur

Desaťtisícová škoda

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hliadkovanie v lesoch

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.3.2025 (SITA.sk) - Všetky veľké požiare pod Tatrami sa hasičom v sobotu podarilo uhasiť. Potvrdil to pre SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove . Krátko po 17:00 bola podľa jeho slov nahlásená likvidácia požiaru v lokalite Kozí kameň pri Spišskej Teplici v okrese Poprad.Horel tam mladý i starý les a rúbanisko, oheň zasiahol desať hektárov. Podľa operačného dôstojníka predstavuje predbežná škoda 60-tisíc eur a hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 300-tisíc eur. Rovnako v sobotu hasiči uhasili požiare na skládke v Spišskej Belej v okrese Kežmarok i v lokalite Úsvit neďaleko Popradu.Podľa operačného dôstojníka mali hasiči v sobotu hlásených veľmi veľa požiarov hlavne trávnatých a krovinatých porastov v celom Prešovskom kraji. V okrese Poprad platí od 7. marca až do odvolania zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.Hasiči upozornili, že v tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety či využívať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, ako aj spaľovať horľavé látky.Vlastníkom, správcom alebo užívateľom lesných pozemkov vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovanie. Zabezpečiť by mali aj umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste a rovnako aj udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.Prijímať by mali aj osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov či vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru. Ich povinnosťou je tiež vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad traktory či iné vozidlá využívané na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.