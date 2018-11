Do Piešťan sa v polovici decembra vrátia čerti

Archívna snímka z pochodu čertov 17. decembra 2017 v Piešťanoch. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 15. novembra (TASR) – O mesiac, 15. decembra by sa mali po roku do kúpeľných Piešťan vrátiť čerti. Vlani sa prvýkrát v centre za účasti tisícov návštevníkov konal ich pochod – krampus. Pred konaním podujatia sa zdvihla u časti obyvateľov mesta, vrátane poslaneckého zboru, vlna nevôle. Pochod čertov napokon prebehol v poriadku a zabávali sa na ňom všetky generácie.S novinkou vlani prišiel organizátor piešťanských vianočných trhov B&R Group, teraz chce čertov znovu predstaviť piešťanskému publiku. Jeho snahou bolo a je opäť priniesť Piešťancom i návštevníkom mesta podujatie, ktoré sa na Slovensku nekonalo, no má stáročnú tradíciu v okolitých krajinách a je všade bohato navštevované. Pochody čertov sa konajú v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Slovinsku, ale aj Chorvátsku či Česku.Pochod je podľa informácií zverejnených na stránke organizátora Vianočných trhov naplánovaný na 17. hodinu na Námestí slobody.