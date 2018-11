Turošík: Účelová komisia UMB potrebuje čas, aby práce dobre preverila

Na snímke budova Filozofickej fakulty a fakulty Prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 15. novembra (TASR) - Pre odborníkov aj pre verejnosť, ale aj pre dobré prešetrenie situácie je lepšie nechať dostatočný čas účelovej komisii na Univerzite Mateja Bela (UMB) na preverovanie rigoróznych prác. Uviedol to dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík vo štvrtok po stretnutí predstaviteľov právnických fakúlt slovenských univerzít s prezidentom SR Andrejom Kiskom.povedal Turošík. Ozrejmil, že pre všetky strany bude lepšie, keď sa situácia dobre preverí. Podľa neho bude jednoduchšie sa k tejto téme vyjadriť, keď budú známe výsledky prešetrovania a stanovisko odborníkov.Turošík verí, že verejnosť bude brať na vedomie, že ide o prípad z minulosti. Na právnickej fakulte a na UMB sa odvtedy vymenili viaceré generácie.povedal. Univerzita bude podľa jeho slov rada spolupracovať v medziach zákona, no potrebujú na to aj patričný čas, aby vedeli okolnosti vyhodnotiť a postupovať v rámci zákona.Akademický senát UMB zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na univerzite. Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB.