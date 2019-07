Do platnosti vstúpil zákaz letov z Ruska do Gruzínska

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 8. júla (TASR) - Zákaz ruskej vlády týkajúci sa priamych letov medzi Ruskom a Gruzínskom dnes vstúpil do platnosti. Postihlo to tisícky cestujúcich. Informovala o tom agentúra AP.Zákaz letov má vážny hospodársky vplyv na tento juhokaukazský štát, ktorý každý rok privíta viac ako milión ruských turistov.Ruský prezident Vladimir Putin podpísal minulý mesiac tento dekrét po násilných protestoch v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi, ktoré vyvolala návšteva ruského poslanca v gruzínskom parlamente. Posledný priamy let medzi Ruskom a Gruzínskom pristál v Moskve včera večer.Agentúra DPA pripomína, že Rusko porazilo gruzínske sily v roku 2008 v krátkej vojne týkajúcej sa dvoch gruzínskych odštiepeneckých regiónov Abcházska a Južného Osetska. Rusko ich považuje za nezávislé štáty, ale má nad nimi prakticky kontrolu.