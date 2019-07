Mitsotakis sľúbil ukončiť krízu v Grécku

Na archívnej snímke Kyriakos Mitsotakis Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 8. júla (TASR) - Víťaz gréckych volieb Kyriakos Mitsotakis sa v pondelok formálne ujal funkcie premiéra najzadlženejšieho člena Európskej únie (EÚ) so sľubom, že ukončí desaťročie hospodárskej krízy.Konzervatívneho politika, ktorý študoval na univerzitách v USA aj v Británii, čaká ťažká úloha po prevzatí úradu od porazeného lídra ľavice Alexisa Tsiprasa.Štátny dlh Grécka dosiahol v minulom roku 335 miliárd eur, čo predstavuje zhruba 180 % jeho hrubého domáceho produktu (HDP).Predpokladá sa, že v tomto roku klesne na 168 % HDP, ale len ak si Gréci budú naďalej uťahovať opasky. Mitsotakisova strana Nová demokracia ale tvrdí, že to brzdí hospodársky rast.Má tak pred sebou náročnú úlohu. Na jednej strane musí uspokojiť zahraničných veriteľov Grécka a zároveň zmierniť ťažkosti Grékov - znížením daní a opätovným prerokovaním fiškálnych cieľov. Jeho medové týždne by tak mohli byť krátke.Absolvent Harvardu a bývalý konzultant spoločnosti McKinsey sa zaviazal, že vytvorí nové pracovné miesta a odstráni prekážky v podnikaní. Týmito sľubmi získal gréckych voličov, ktorí mu odovzdali 40 % hlasov v nedeľných (7.7.) voľbách. To bolo viac ako 31,5 % pre Tsiprasa.Minulý týždeň povedal Mitsotakis pre agentúru AFP, že za svoju prioritu považuje „reštart" hospodárstva, pričom motorom jeho „ambiciózneho rastu" by mali byť súkromné investície, vývoz a inovácie.Tvrdil, že by mohol presvedčiť veriteľov Grécka, aby akceptovali zmiernenie prísnych fiškálnych cieľov, ak im predloží komplexný reformný balík.Tsipras pred voľbami varoval, že Mitsotakis zruší sociálne výdavky, ktoré zaviedol na pomoc zraniteľným skupinám obyvateľov. A označil rodinu Mitsotakisovcov, jednu z popredných gréckych politických dynastií, za súčasť neúspešného systému, ktorý v roku 2010 priviedol krajinu na pokraj bankrotu, v dôsledku čoho musela požiadať oMitsotakis je syn bývalého premiéra Constantina Mitsotakisa, jedného z najdlhšie slúžiacich poslancov. Jeho sestra Dora Bakojannisová je bývalá ministerka a prvá starostka Atén.Pred troma rokmi prevzal post lídra nových demokratov. Po voľbách bude mať jeho strana v 300-člennom parlamente väčšinu 158 kresiel.Nová demokracia bola naposledy pri moci v roku 2014 v koalícii s gréckymi socialistami.povedal Mitsotakis v televíznom prejave hneď po oznámení víťazstva a dodal, že Grécko