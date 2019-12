Do Poľska sa počas tajnej operácie vrátilo vojnové zlato z Londýna

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 4. decembra (TASR) - Vyše 100 ton zlata sa počas prísne tajnej repatriačnej misie vrátilo z Londýna do Poľska. Zásielka v približnej hodnote päť miliárd dolárov bola prevezená z utajovaného miesta pri britskej metropole na neznáme letisko v Londýne za sprievodu policajnej eskorty a vrtuľníka, následne naložená na nákladné lietadlo a transportovaná do Poľska.Po vypuknutí druhej svetovej vojny boli všetky poľské rezervy zlata tajne prevezené cez tri kontinenty na uskladnenie v Londýne, New Yorku a Ottawe.Repatriačná akcia sa uskutočnila ešte 22. novembra v nočných hodinách, informuje spravodajská stanica Sky News. Keď zlato dorazilo do Poľska, bolo v obrnených vozidlách prevezené do tajných depozitov Poľskej národnej banky (NBP) s vysokou bezpečnosťou. Celkovo sa uskutočnilo z Londýna osem letov.John Lennox, riaditeľ britskej spoločnosti G4S Cash Solutions, ktorá operáciu vykonala, uviedol:Šéf poľského bankovníctva potvrdil, že transfer zlata je zavŕšený a pri tejto príležitosti bude vydaná pamätná minca.