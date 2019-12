PS-Spolu sa obráti na ÚS, ak sa zablokuje diskusia o návrhoch opozície

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý (SPOLU-OD) a Michal Truban (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ak vládna koalícia zablokuje na stredajšej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR prerokovanie presunutých opozičných návrhov, nezaradení poslanci pôsobiaci v koalícii Progresívne Slovensko (PS) - Spolu sa obrátia na Ústavný súd (ÚS) SR. Informovali o tom líder koalície Michal Truban a poslanec Miroslav Beblavý.Beblavý tvrdí, že presunutím návrhov došlo k porušeniu ústavných práv poslancov predkladať návrhy. Ak teda vládna koalícia nedovolí prerokovanie tzv. lex Haščák na mimoriadnej schôdzi, obrátia sa na ÚS. Beblavý tiež vyzval koaličných poslancov, aby otvorenie schôdze neblokovali.Poukázal na to, že v harmonograme schôdzí parlamentu sú naplánované rokovacie dni ešte aj ďalší týždeň. Zdôraznil, že NR SR by mala zasadať až do volieb.podotkol Beblavý s tým, že platení budú aj asistenti a ostatní zamestnanci Národnej rady.tvrdí Truban a vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na verejnú diskusiu k ich návrhu.