Do predstavenstva spoločnosti FM Logistic pre český a slovenský trh zasadne nový člen

Súčasné zloženie vrcholového manažmentu spoločnosti FM Logistic pre región strednej Európy:



Yannick Buisson, výkonný riaditeľ pre strednú a západnú Európu



Rafal Wozniak, prevádzkový riaditeľ, Poľsko



Tadeáš Kos, prevádzkový riaditeľ, Česká republika a Slovensko



Tomasz Oczkowski, vedúci predaja a marketingu pre strednú Európu



Guilhem Vicaire, riaditeľ pre obchodné riešenia v strednej Európe, do ktorého kompetencií patria IT, návrh riešení a riadenie projektov, inovácie, údržba, udržateľnosť a QHSE



Piotr Palmowski, vedúci oddelenia ľudských zdrojov pre strednú Európu



Marta Zonik, finančná riaditeľka pre strednú Európu, ktorá je zodpovedná aj za právne a nákupné oddelenie



Jacek Oraczewski, riaditeľ pre dopravu v strednej Európe



22.9.2022 (Webnoviny.sk) -Cieľom týchto zmien vo vedení FM Logistic Central Europe (CE) je posilniť podporu rýchlo sa rozvíjajúcich českých a slovenských trhov.Tadeáš Kos bude mať ako prevádzkový riaditeľ na starosti všetky skladové aktivity FM Logistic v Českej a Slovenskej republike a bude zodpovedný za rozvoj aktivít s existujúcimi, ale aj novými zákazníkmi.Tadeáš Kos je v spoločnosti FM Logistic Central Europe nováčikom. V roku 1999 ukončil Obchodnú akadémiu a po skúsenostiach s rodinnou firmou a pozíciou FB (Food & Beverage) manažéra v Manchestri nastúpil Tadeáš v roku 2006 do spoločnosti Dachser Česká republika. Po niekoľkých medzinárodných školeniach absolvoval Dachser Logistic Academy a stal sa certifikovaným manažérom zmluvnej logistiky a postupom času zastával pozície riaditeľa pobočky, konateľa spoločnosti Dachser s.r.o. a manažéra zmluvnej logistiky pre český trh. Počas tohto obdobia bol Tadeáš vedúcim projektu alebo sa osobne zapojil do mnohých národných a medzinárodných projektov (Čína, Nemecko, Francúzsko, Slovensko) a bol priamo zodpovedný za 3 prevádzkové miesta v Českej republike. V období pandémie Covid (2020-2022) nakrátko nastúpil do spoločnosti Alza SK (e-commerce) ako prevádzkový manažér pre logistické lokality na Slovensku a do spoločnosti VCHD Cargo (doprava) ako vedúci pobočky.Informačný servis