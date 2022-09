Paragraf 363 by sa mal používať iba v neprospech obvineného, Baránik pripomenul Žilinkovi základný účel prokuratúry

Nerovnováha v trestných konaniach

Rušenie rozhodnutí prokurátorov

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Paragraf 363 Trestného poriadku by mal generálny prokurátor využívať iba v neprospech obvineného. Navrhuje to opozičný poslanec Alojz Baránik (SaS).Podľa neho by predmetný paragraf mal byť používaný len vtedy, keď je potrebné otvoriť už uzavreté trestné stíhanie, ak sú pochybnosti, či bolo skončené oprávnene.„Základný účel prokuratúry je trestne stíhať, nie oslobodzovať,“ skonštatoval poslanec s tým že za oslobodenie bojujú advokáti a oslobodzuje súd. Ak generálny prokurátor koná v prospech obvineného, vzniká podľa Baránika nerovnováha.Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) v rámci prokuratúry už existuje opravný prostriedok pre obvineného, a tým je sťažnosť voči obvineniu, „kde sa nadriadená prokuratúra vecou zaoberá“. „Keď sa bavíme o nezákonnosti, určite sú na to nástroje v systéme prokuratúry, ako sa s tým vysporiadať,“ skonštatovala.Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, ak ním bol porušený zákon.