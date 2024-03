Do prenášania ropúch cez cestu pri vodnej nádrži Striebornica sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci

Stavanie ochrannej bariéry

Ropuchy migrujú počas celého dňa





Ropucha bradavičnatá je chránený užitočný živočích, ničí škodlivý hmyz a slimáky. Od októbra do marca zimuje mimo vody, najmä v lístí lesného porastu. Ropucha každoročne migruje z lesa k vodnej ploche, aby sa tam párila a nakládla vajíčka.



Jeden z takýchto migračných koridorov je pri vodnej nádrži Striebornica. Hneď po nakladení vajíčok a ich oplodnení sa vysilená ropucha vracia na súš. Ropucha bradavičnatá je zákonom chránená, jej spoločenská hodnota je 230 eur.



5.3.2024 (SITA.sk) - Do záchrany ropúch počas ich jarnej migrácie v okolí vodnej nádrže Striebornica pri Moravanoch nad Váhom v okrese Piešťany sa môže zapojiť aj verejnosť.Dobrovoľníci môžu pomôcť pri stavaní bariér a potom aj pri prenášaní zachytených ropúch cez cestu, aby neskončili pod kolesami áut. O tejto aktivite informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany „Ochrannú bariéru, ktorá ropuchy zadrží, budeme stavať v sobotu 2. marca od 10:00 pri vodnej nádrži Striebornica. Je to veľmi dôležitá práca, pri ktorej potrebujeme každú pomocnú ruku. Záujemcom poskytneme materiál, náradie aj metodické vedenie,“ povedal organizátor záchrany ropúch a miestny poslanec Jakub Hamšík.Od nedele 3. marca budú môcť dobrovoľníci každý deň prenášať ropuchy spoza bariéry k vode, táto činnosť potrvá približne tri týždne.Dobrovoľníci musia mať reflexnú vestu, čelovku alebo baterku a vedro. Prenášanie ropúch cez cestu bude podľa výkonnej riaditeľky Rezortu Piešťany Tatiany Nevolnej prebiehať na štyroch miestach.Organizátori pripomínajú, že ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu migrujú silno počas celého dňa. Dĺžka migrácie závisí od počasia, vyššie teploty s prípadným dažďom migráciu urýchľujú a skracujú.Ak sú spletené viac ako dve ropuchy, teda je viac samčekov na jednej samičke, treba ich rozdeliť, inak im hrozí utopenie. Akékoľvek otázky organizátori zodpovedia na mieste a poradia každému, kto s pomocou pri migrácii ropúch ešte nemá skúsenosti.