Do prípadu smrti Chovanca sa zapojila aj generálna prokuratúra, Kováčiková kontaktovala Eurojust

Spoločné úsilie Kováčikovej a Hamrana

Smrť Slováka na belgickom letisku

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková vo veci úmrtia Jozefa Chovanca kontaktovala prezidenta Eurojustu v Haagu Ladislava Hamrana.Informovala o tom hovorkyň a Úradu špeciálnej prokuratúry Hovorkyňa uviedla, že Kováčiková s Hamranom spoločne vyvíjajú maximálne úsilie o stanovenie ďalších zákonných koordinačných postupov so zástupcami prokuratúry Belgického kráľovstva.Ako ďalej dodala, o konkrétnych krokoch bude Kováčiková informovať ihneď, ako to bude možné.Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne.Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajloval a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.