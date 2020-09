Svadby len do sto ľudí a plesová sezóna nebude. Matovič hovorí o nových opatreniach (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na svadbách bude môcť byť najviac sto ľudí, sprísnia sa však ich kontroly. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič OĽaNO ). Výška sankcie za nedodržanie opatrení bude súvisieť s tým, či sa svadba uskutoční v „červenom alebo zelenom“ regióne.Premiér ďalej informoval, že majiteľ zariadenia musí akciu nahlásiť minimálne 48 hodín pred jej konaním príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dodržiavanie pravidiel následne prídu počas konania svadby skontrolovať hygienici spolu s políciou.Ak sa zistí nedodržiavanie opatrení, bude majiteľovi daného zariadenia udelená sankcia a podľa typu regiónu, sa určí výška sankcie. Opatrenia začnú platiť od 1. októbra.O termíne stužkových slávností, ktoré mávajú končiaci stredoškoláci od októbra do novembra, sa podľa Matoviča ešte diskutuje, no pravdepodobne sa presunú na jar. Dodal, že plesová sezóna tento rok nebude.