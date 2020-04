Do programového vyhlásenia dostali svoje priority, koalícia kritizovala aj gesto poslancov Smeru-SD

Presadili protikorupčné opatrenia

O podobe dokumentu rozhodli aj ľudia v ankete

Dobrý kompromis podľa Sulíka

20.4.2020 - Predstavitelia strán vládnej koalície sú spokojní, že sa im podarilo do programového vyhlásenia vlády (PVV) presadiť svoje priority. Vyplýva to z tlačových konferencií, ktoré mali hnutia Sme rodina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strana Za ľudí.Pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) išlo o výstavbu štátnych nájomných bytov, exekučnú amnestiu a zrušenie doplatkov na lieky pre dôchodcov a deti. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) označila za prioritu hĺbkovú reformu súdnictva.Pre premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ide najmä o boj proti korupcii a predvolebnú anketu jeho hnutia. To, že poslanci za stranu Smer-SD opustili rokovaciu sálu NR SR, označili lídri koalície za nevhodné.„Podarilo sa nám tam dostať tie priority, ako sú štátne nájomné byty, exekučná amnestia a zrušenie doplatkov na lieky,“ povedal Kollár. Poslancov NR SR tiež vyzval, aby v časoch koronakrízy argumentovali len vecne.„Chcem vyzvať poslancov, aby boli vecní, aby nevyťahovali osobné invektívy, keď dôjdu argumenty, ako tomu bolo v minulosti,“ zdôraznil. On sám chce dodržiavanie rokovacieho poriadku veľmi prísne kontrolovať.To, že poslanci Smeru opustili rokovaciu sálu počas Matovičovho príhovoru, príliš komentovať nechcel. „Je to ich právo, no dávajú signál, ako sa správajú k veciam verejným,“ dodal.Podľa Remišovej išlo o veľmi náročné rokovania, ale je rada, že sa stranám nakoniec podarilo dohodnúť. „Budeme konštruktívnym a racionálnym partnerom,“ okomentovala správanie strany v budúcnosti. Vicepremiérka je s PVV spokojná, no podľa nej sú aj také opatrenia, s ktorými je spokojná menej. Bližšie ich však komentovať nechcela.„Všetky protikorupčné opatrenia sa nám podarilo presadiť. Preukazovanie pôvodu majetku, hmotná zodpovednosť politikov, hĺbková reforma justície,“ vysvetlila, že išlo o priority strany vo voľbách. To, že poslanci za Smer odišli, je podľa nej neúcta k slovenským občanom.Matovič si myslí, že programové vyhlásenie je pre Slovensko historickým dokumentom. Argumentoval tým, že o jeho podobe vo veľkom rozhodovali ľudia pred jeho vznikom.„Preto sme sa rozhodli pre anketu rozhodni.to. Bolo to ťažké aj naši partneri to nazývali vydieraním. Ale 11 bodov s najväčšou podporou je súčasťou PVV,“ zdôraznil.Jeho „srdcovkou“ je možnosť voľby zo zahraničia pre Slovákov. Podľa premiéra sú noviny, ktoré chce mesačne dodávať do každej domácnosti, cestou k tomu, aby boli ľudia informovaní.Matovič sa vyjadril aj k tomu, ako poslanci strany Smer-SD opustili rokovaciu sálu. „Ja som sklamaný zo strany Smer a od začiatku nám hádžu polená pod nohy. To, čo včera Erik Tomáš predviedol v politickej diskusii, je tancovanie na hroboch. Snažia sa vrátiť k moci, ale my máme záväzok, že vydržíme,“ zdôraznil.Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík ( SaS ) tvrdí, že jeho strane sa podarilo dosiahnuť pri rokovaniach dobrý kompromis a PVV je jeho výsledkom.„Dostali sme tam väčšinu našich nápadov a opatrení s cieľom spraviť život na Slovensku lepším. Nie je tam všetko, čo sme chceli my, ale je to kompromis,“ povedal Sulík. Potvrdil aj to, že koalícia začína s prípravou na návrh rovnej dane.„Zaviazali sme sa masívne a rýchlo zlepšovať podnikateľské prostredie. Najmä v čase koronakrízy, ktorá ničí naše podnikateľské prostredie, je to dôležité. Verím, že opatrenia budú čo najskôr schválené,“ zdôraznil. To, že poslanci zo strany Smer-SD opustili rokovaciu sálu, označil za ich „klasické parlamentné opičky“.Myslí si, že kritika vlády je ich prácou a on sám bude vítať každú jej konštruktívnu formu. Podľa neho vláda nebude potrebovať na naplnenie vládneho programu 25 miliárd eur, ako tvrdí Robert Fico (Smer-SD), pretože členovia koalície nepotrebujú provízie. Dúfa, že premiér Matovič v pondelok oznámi uvoľnenie opatrení. Navrhuje otvorenie všetkých predajní, ktoré nie sú v nákupných centrách.