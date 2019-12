Do programu maratónu v Košiciach pribudne jarný polmaratón

Na snímke štart 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v pozadí Dóm Sv. Alžbety v Košiciach 6. októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 9. decembra (TASR) - Súčasťou Medzinárodného maratónu mieru (MMM) bude od roku 2020 aj jarná edícia polmaratónu. Košice Peace Half Marathon 2020 rozšíri celoročné aktivity súvisiace s MMM.Organizátori košického maratónu tým zároveň odrážanú celosvetový trend, keď medzinárodné maratóny zaraďujú do svojich programov aj súťažné polmaratónske vzdialenosti v osobitnom termíne. Prvý "Polmaratón mieru" sa uskutoční počas víkendu od 15. do 17. mája 2019. Impulzom bol aj fakt, že v roku 2019 sa záujem o jesenný polmaratón v rámci MMM vyšplhal až na 5000 registrácií a tak ideme naproti tomuto záujmu. Trať bude koncipovaná inak ako na jeseň, jej väčšia časť sa však bude odvíjať v uliciach a miestach, ktoré bežci poznajú z MMM.Popri polmaratónskej vzdialenosti si menej zdatní bežci budú môcť zvoliť aj dve kratšie trate - na 5 a 10 km. Vznik značky Košice Peace Half Marathon je zároveň aj reakciou na bežecký výpadok, keď v roku 2019 nebolo pre dopravné obmedzenia a bezpečnostné riziká možné zorganizovať polmaratón do Sene. Košický polmaratón tak nadviaže na predošlých 16 ročníkov.