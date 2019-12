Lido natiahlo víťaznú sériu v extralige,Tsunami poskočilo v tabuľke

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 11. kolo:

Bratislava 9. decembra (TASR) - Florbalisti 1. FBC Florbal Trenčín naďalej suverénne vedú extraligu mužov. V 11. kole deklasovali doma poslednú Spišskú Novú Ves 21:7 a v doterajšom priebehu súťaže tak stále nestratil ani bod. Naopak Spišiaci na prvý tohtosezónny bod naďalej čakajú." povedal pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner 1. FBC Jan Holovka.Trenčania majú na čele tabuľky naďalej deväťbodový náskok pred druhým ŠK Lido Prírodovedec. Lido v sobotnom bratislavskom derby vyhralo nad Snipers 8:2. Zverenci Rolanda Blusku natiahli víťaznú šnúru už na osem stretnutí. "," zhodnotil duel kapitán ŠK Lido René Slezák, ktorý strelil dva góly. Hetrikom sa blysol jeho spoluhráč Jakub Gálet.Zaujímavý výsledok sa zrodil v Rabči. Nižná, v zápise vedená ako domáci tím, zvíťazila nad ATU Košice 9:5. Sedem bodov za päť gólov a dve asistencie nazbieral útočník Oravčanov Tomáš Reguly. V bránke držal svoj tím Matúš Staroň. "," uviedol pre szfb.sk brankár Nižnej.Snipers nezvládli cez víkend oba zápasy s konkurenčnými bratislavskými tímami, v nedeľnej dohrávke 5. kola podľahli domácemu Tsunami Záhorská Bystrica 2:11. V drese Tsunami zaznamenal šesť bodov za tri góly a tri asistencie Peter Dobrovodský, hetrikom sa prezentoval aj Maroš Kovaľ, ktorý pridal i jednu gólovú prihrávku. Gólom a dvoma asistenciami prispel k hladkému víťazstvu reprezentant SR Martin Kubovič. "K zápasu sme pristúpil veľmi zodpovedne, bolo to vidieť už na rozcvičke, brali sme to ako play off. Na 'snajperov' sme sa dobre 'nahecovali' a od začiatku sme dominovali, čo sa nezmenilo počas celého priebehu. Bolo to iba o tom, koľko gólov nastrieľame. Myslím si, že to bol náš najlepší výkon v tejto sezóne. Muselo sa to páčiť aj divákom," zhodnotil produktívny útočník. Záhorská Bystrica sa postupne vracia v tabuľke na stratené pozície, po 11 zápasoch sa vyšvihla už na tretiu priečku, za druhým ŠK Lido Prírodovedec zaostáva o dva body.(3:2, 1:1, 3:2)(4:1, 3:2, 2:2)(7:2, 7:0, 7:5)(2:1, 1:5, 4:3)(1:1, 2:0, 5:1)(0:1, 2:2, 0:4)(2:0, 3:1, 6:1)1. 1. FBC Florbal Trenčín 11 11 0 0 0 128:50 332. ŠK Lido Prírodovedec 11 7 1 1 2 78:56 243. Tsunami Záhorská Bystrica 11 7 0 1 3 77:60 224. FaBK ATU Košice 11 6 1 1 3 83:56 215. FK Florko Košice 11 5 2 2 2 79:67 216. TJ A - FbO Nižná 11 6 0 1 4 57:55 197. Florbalový klub AS Trenčín 11 4 2 1 4 63:73 178. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 11 3 1 1 6 85:76 129. FBC A4ka Mikuláš Prešov 11 3 1 1 6 75:80 1210. Fat Pipe Snipers Bratislava 11 3 1 1 6 64:82 1211. FBK Púchov 11 1 1 0 9 58:99 512. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 11 0 0 0 11 50:143 0