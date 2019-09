Do projektu Nové Vajnory vstúpil developer J&T Real Estate

Ilustračné foto. Foto: VI GROUP, spol. s r. o. Foto: VI GROUP, spol. s r. o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Developer J&T Real Estate vstúpil do projektu Nové Vajnory v Bratislave. So spoločnosťou Nordic Investors, ktorá za projektom stojí, sa dohodol na úzkej spolupráci. Pozemky s rozlohou 85 hektárov v lokalite starého letiska v bratislavskej mestskej časti Vajnory považuje totiž za jeden z najväčších ucelených rozvojových území v hlavnom meste.Objem transakcie spoločnosti po dohode nechcú zverejniť. TASR o tom informovala hovorkyňa developera Katarína Krajňáková.Obaja investori sľubujú citlivú revitalizáciu územia, zachovanie zelených plôch vhodných na rekreáciu a výstavbu nízkopodlažných bytových domov spolu s ostatnými funkciami mestského významu ako administratíva, obchod a služby. Jedným z najdôležitejších prvkov má byť novovybudované centrálne jazero. Pomôcť má odvodniť často zatápané časti Vajnôr.uviedla Krajňáková.Developer tvrdí, že projekt má pre neho dlhodobý potenciál. Majoritný akcionár Nordic Investors Tomáš Otruba uviedol, že na zámere odviedli prácu počínajúc právnou konsolidáciou až po spracovanie komplexného projektu. Priznáva, že vstupom ďalšieho investora do projektu získajú kapitál pre ďalšie projekty.