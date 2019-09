Samosprávy môžu získať pre svojich obyvateľov bezplatný internet

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenské mestá a obce majú opäť možnosť získať pre svojich obyvateľov bezplatný internet. Môžu sa zapojiť do tretej fázy výzvy Európskej komisie (EK), ktorá je autorom iniciatívy WiFi4EU. Na výzvu môžu zareagovať oddnes do piatka 20. septembra do 17.00 h. Médiá o tom vo štvrtok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).EK rozdelí medzi európske mestá a obce 1780 poukážok v celkovej sume 26,7 milióna eur.doplnil úrad vicepremiéra. Európska komisia granty odovzdáva na princípe „Geografickú rovnováhu medzi krajinami chce však zachovať.Cieľom je podporiť víziu Európskej komisie, aby mala každá európska obec a mesto bezplatný bezdrôtový prístup na internet do roku 2020.Úrad podpredsedu vlády vlani po vzore EK spustil vlastnú výzvu WiFi pre Teba, ktorá má rovnaký cieľ. Aktuálne je pre žiadateľov otvorené piate kolo výzvy, prihlasovať sa môžu do 19. novembra 2019. Pre obce a mestá je na bezplatné WiFi pripojenie k dispozícii ešte 5,3 milióna eur.O zriadenie bezplatných WiFi zón v obciach je veľký záujem. Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal s viac ako 200 zmlúv s úspešnými mestami a obcami, uzatvára úrad vicepremiéra.