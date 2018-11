Do protestov vo Francúzsku sa zapojilo vyše 280 000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. novembra (TASR) - Do blokády ciest na protest proti zvyšovaniu daní, životných nákladov a cien pohonných látok sa v sobotu vo Francúzsku zapojilo približne 282.000 ľudí, ktorí blokovali dopravu alebo sa zhromaždili na asi 2000 miestach krajiny. Informovalo o tom v sobotu večer francúzske ministerstvo vnútra.Protesty si vyžiadali život jednej ženy. Svojím autom ju zrazila vodička, ktorá spanikárila, keď dav protestujúcich obkľúčil jej vozidlo a začal búchať po karosérii. Žena mala v aute dcéru, ktorú viezla do nemocnice. Polícia vodičku na mieste zadržala. Incident sa stal v mestečku Pont-de-Beauvoisin v regióne Rónske Alpy na východe Francúzska.Francúzske ministerstvo vnútra v sobotu podvečer podľa portálu Franceinfo.fr dodalo, že počas protestov utrpelo zranenia 227 ľudí, pričom stav šiestich z nich je vážny. Medzi zranenými je aj asi desať policajtov.Počas blokády ciest polícia zadržala 117 ľudí, pričom 73 z nich bolo ešte aj podvečer vo vyšetrovacej väzbe. Polícia spresnila, že tieto osoby boli zadržané pre neuposlúchnutie rozkazu, vyhrážkam, či vzbure, ale aj za snahu vynútiť si prejazd cez demonštrantmi zatarasené cesty.Bilanciu o počte účastníkov protestu zverejnil podvečer na tlačovej konferencii v Paríži minister vnútra Christophe Castaner, ktorý demonštrantov súčasne vyzval, aby savrátili do svojich domovov. Uistil ich pritom, že, čo jej svojou akciou odkázali.Dodal, že. Súčasne však vyhlásil, že ešte viac je oddaný úcte k zákonom a jeho nositeľom,Organizátori protestov i niektorí opoziční politici následne vládu obvinili, že zámerne uvádza nižší počet účastníkov blokád, ktorých poznávacím znakom boli žlté reflexné vesty.Viacerí diskutéri na interentových fórach kritizovali, že niektorí "blokádnici" po skončení svojej akcie ničili autá či mestský mobiliár.Časť diskutérov tiež obvinila vládu, že nepodnikla dostatočné bezpečnostné opatrenia a neposilnila policajné hliadky. Ministerstvo vnútra sa bránilo, že rozsah protestných akcií sa nedal odhadnúť vopred, keďže na rozdiel od odborárskych protestov, šlo o podujatie iniciované cez Facebook.Francúzske médiá informovali, že časť demonštrantov zostáva na svojich miestach aj počas noci a v blokádach chcú pokračovať aj v nedeľu.