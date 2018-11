Témy s ľudskou stopou prinesie výstava v Martine

Ilustračné foto. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Martin 17. novembra (TASR) – Témy, v ktorých zohráva významnú úlohu ľudská stopa, chce prezentovať nová fotografická výstava v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska (TKS) s názvom Človečina v Turci. V spolupráci so strediskom ju pripravil fotoklub TuFoTím a verejnosti ju sprístupnia od piatka 23. novembra do pondelka 3. decembra.Názov výstavy vyjadruje jednak lokalitu, v ktorej boli zábery získané a zároveň naznačuje, že všetky fotografie v sebe nesú pôsobenie človeka. Skladá sa z troch kolekcií.priblížil metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie TKS v Martine Radoslav Pančík.Druhú tvoria fotografie, kde divák ľahko rozpozná čosi typické pre región, a pritom sa dej na fotografii mohol odohrať kedykoľvek - rozostavaná dlažba na martinskej pešej zóne, Mošovský jarmok, prestavba v typickej tehlovej bytovke, ferratový výstup na Martinské Hole či portrét v prostredí Múzea slovenskej dediny.doplnil.TuFoTím je mladý fotoklub spájajúci nadšencov z Turca so zameraním na rôzne žánre. Fotografujú krajinu, prírodu, portréty, streetku aj abstrakciu, digitálne aj analógovo, farebne aj čiernobielo.