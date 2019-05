Do prvých ročníkov základných škôl v P. Bystrici zapísali 464 detí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Považská Bystrica 7. mája (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl v školskom roku 2019/2020 zapísali v Považskej Bystrici 464 detí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísali na povinnú školskú dochádzku 375 prvákov, do cirkevnej Základnej školy sv. Augustína 37 a do súkromnej DSA školy na sídlisku Rozkvet 52 prvákov.informovala Pagáč Kováčiková.Ako dodala, rodičia v tomto roku požiadali v 86 prípadoch o odklad povinnej školskej dochádzky detí. Do školských lavíc by tak v školskom roku 2019/2020 malo zasadnúť 378 prvákov.doplnila hovorkyňa.