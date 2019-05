Šéf americkej diplomacie Pompeo náhle zrušil návštevu Nemecka

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok neočakávane zrušil návštevu Nemecka. Urobil tak niekoľko hodín pred plánovaným príchodom do Berlína, informovala agentúra AFP.uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Morgan Ortagusová.Pompeo sa teší na to, že do Berlína zavíta čoskoro, dodala hovorkyňa.