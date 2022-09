Do pyžamovej kampane Amazon Goes Gold sa zapojil rekordný počet zamestnancov

29.9.2022 (Webnoviny.sk) -September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine a práve kampaňou Amazon Goes Gold chce spoločnosť Amazon zvýšiť povedomie o detskej rakovine. Každoročne je na svete rakovinou diagnostikovaných 400 000 detí, na Slovensku je ich okolo 180 až 200. Väčšina detí s takýmto ochorením sa dá vyliečiť, pričom majú 85% mieru prežitia ak je k dispozícii správna liečba a financovanie."Počas dvoch dní, a to ako na denných tak aj nočných zmenách, zamestnanci vyjadrujú solidaritu s detskými onkologickými pacientmi. Amazon má touto formou príležitosť pomôcť tisícom detí a rodín a od roku 2017 daroval celosvetovo 16 miliónov dolárov na rôzne detské onkologické programy. Zlatá farba slúži na symbolizovanie toho, aké sú tieto deti vzácne a odolné. A nakoľko deti s rakovinovým ochorením podstupujú kritické liečby, akými sú chemoterapia či ožarovanie a často trávia mesiace, dokonca roky práve v pyžame, chceli sme im aspoň touto formou vzdať úctu" približuje ciele kampane Marek Greguš, Senior Operations Manager v seredskom Amazone.Amazon Fulfillment Slovakia teda aj tento rok finančne podporil organizácie, ktoré pomáhajú a podporujú detských onkologických pacientov a ich rodiny.Amazon darujeza účelom zakúpenia vybavenia súvisiaceho s liečbou onkologických pacientov a darcovstvom krvotvorných buniek (v rámci Národného registra darcov kostnej drene). Neziskovej organizácii, ktorá sa zaoberá podporou a skvalitňovaním života nevyliečiteľne chorých detí Amazon daruje. A za každého jedného zamestnanca, ktorý počas týchto dvoch dní prišiel oblečený v pyžame alebo zlatej farbe Amazon daruje 3 eurá, teda úhrnnepre Svetielko nádeje, čo je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Vďaka tohtoročnej kampani Amazon Goes Gold tak do správnych rúk poputuje"Sme úprimne hrdí a veľmi si vážime skutočnosť, že sa Amazon už po tretí rok za sebou rozhodol podporiť charitatívne aktivity a verejnoprospešné projekty celoslovenského významu, ktoré Nadácia Kvapka Nádejena Slovensku realizuje už viac ako 12 rokov. Mimoriadne štedrý finančný dar, ktorým sa Amazon rozhodol našu organizáciu v rámci kampane Amazon Goes Gold podporiť, umožní významný progres pri realizácií našich aktuálnych charitatívnych projektov a dokazuje, že Amazon a jeho zamestnanci majú naozaj "zlaté srdce" a sú aj v roku 2022 "O Kvapku Lepší", hovorí Štefan Bernát, správca Nadácie."V Plamienku bezplatne pomáhame aj deťom po strate mamy, otca, súrodenca či inej blízkej osoby. Vďaka dôvere a podpore Amazonu budeme môcť v roku 2023 zorganizovať bezplatný letný terapeutický tábor pre smútiace deti z celého Slovenska. Naši psychológovia pripravia program, ktorý im ponúkne priestor nielen na zábavu a dobrodružstvo, ale aj pravidelné denné terapeutické workshopy. Aby deti po strate blízkeho dokázali nájsť v sebe silu, ktorá im pomôže zvládnuť smútok a nájsť cestu k novému životu. Z príspevku budeme hradiť najmä ubytovanie, stravu a nákup kreatívneho materiálu. Ďakujeme všetkým z Amazonu za štedrosť a dôveru. Ďakujeme, že kráčate s nami," pridáva sa MUDr. Mária Jasenková, riaditeľka neziskovej organizácie Plamienok."Každý deň s našim tímom pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám. Som veľmi rád, že v tom nie sme sami, ale pridávajú sa k nám mnohí darcovia a stávajú sa skutočným svetielkom nádeje pre druhých. Tento dar prijímame s veľkým uznaním, pretože sa na ňom spolupodieľali viacerí pracovníci spoločnosti, nielen vedenie alebo jednotlivec. Dar nám pomôže prevádzkovať detský mobilný hospic, ktorým bezplatne poskytujeme paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v ich domácom prostredí a podporu ich rodinám," znejú ďakovné slová MUDr. Pavla Biciana, predsedu občianskeho združenia Svetielko nádeje.Informačný servis