Do Rakúska priviezli zo Sýrie dve siroty z prostredia Islamského štátu

Letisko vo Schwechate, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 2. októbra (TASR) - Dve deti, ktoré údajne zostali v Sýrii po dnes už údajne nežijúcej sympatizantke Islamského štátu (IS) pochádzajúcej z Viedne, dopravili v stredu letecky do Rakúska. Tlačovej agentúre APA to potvrdil hovorca rakúskeho ministerstva zahraničných vecí Peter Guschelbauer.Obe siroty po žene identifikovanej ako Sabina S. previezli dopoludnia z kurdského internačného tábora al-Hawl na severe Sýrie k sýrsko-irackej hranici, kde ich zástupcom rakúskych úradov. Popoludní nasledoval let z irackého Arbílu do Viedne, uviedla APA s odvolaním sa na "dobre informovaný" zdroj.Deti po prílete do Rakúska umiestnili do chránených priestorov jedného z armádnych zariadení.