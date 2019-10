Iracký premiér nariadil v Bagdade zákaz vychádzania kvôli protestom

Na snímke Ádil Abdul Mahdí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 3. októbra (TASR) - Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí nariadil v noci na štvrtok zákaz vychádzania v hlavnom meste Bagdad z dôvodu protestov v Bagdade a v ďalších mestách, počas ktorých prišlo o život deväť ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Zákaz vzťahujúci sa navstúpi do platnosti vo štvrtok o 5.00 miestneho času a je platný až do odvolania, uviedla agentúra Reuters.Zákaz vychádzania nariadili aj v mestách Násiríja na juhovýchode krajiny a Nadžaf v strednej časti krajiny.Irackú metropolu Bagdad od utorka sužujú násilné protivládne protesty, ktoré si vyžiadali deväť obetí na životoch a stovky ďalších utrpeli zranenia.Protesty, ktoré sa rozšírili aj do provincií ležiacich severne i južne od Bagdadu, sú prvým prejavom nespokojnosti verejnosti s vládou premiéra Mahdího, ktorá vznikla pred rokom. Demonštranti jej vyčítajú najmä korupciu, nefunkčnosť verejnej správy a nezamestnanosť. Mahdí, naopak, viní z násiliamedzi protestujúcimi.