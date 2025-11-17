|
Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
17. novembra 2025
Do regiónov mieri vyše 14 miliónov eur, financie podporia modernizáciu škôl či rozvoj kultúry
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 17 zmlúv o poskytnutí ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 17 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 14,2 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Financie podporia projekty zamerané na modernizáciu škôl, budovanie cyklotrás, opravy ciest a rozvoj kultúrnej infraštruktúry v rôznych regiónoch Slovenska.
„Projekty ako vybudovanie cyklotrasy z Palárikova do priemyselného parku, veľká rekonštrukcia cesty medzi Hertníkom a Kľušovskou Zábavou alebo obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou ukazujú, že investície z Európskej únie skutočne menia život ľudí v obciach aj mestách. Každý projekt zlepšuje kvalitu života, podporuje vzdelávanie, mobilitu či kultúru a prispieva k rozvoju regiónov," uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Medzi podporené projekty patria napríklad modernizácia ZŠ Malokarpatské námestie 1 v bratislavskom Lamači (322-tisíc eur), rekonštrukcia cesty II/499 Vrbové – Trebatice v Trnavskom kraji (1,94 milióna eur) či revitalizácia verejných priestorov v Nitre za 1,22 milióna eur. V Nitrianskom kraji sa tiež investuje do debarierizácie a modernizácie ZŠ Bojná (927-tisíc eur) a výstavby cyklotrasy Palárikovo – priemyselný park (731-tisíc eur).
V Žilinskom kraji podporia rekonštrukciu ZŠ Turany a vybudovanie umelej lezeckej steny (258-tisíc eur) a modernizáciu kultúrneho domu v Lipovci (387-tisíc eur). V Banskobystrickom kraji pôjde 703-tisíc eur na modernizáciu ZŠ Štefana Žáryho v Ponikách.
V Prešovskom kraji sa investuje do modernizácie cestných komunikácií v Cernine (231-tisíc eur) a veľkej rekonštrukcie cesty Hertník – Kľušovská Zábava za 3,32 milióna eur.
Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou si vyžiada 1,7 milióna eur a prispeje k rozvoju cestovného ruchu a zachovaniu kultúrneho dedičstva. V Košickom kraji sa modernizujú miestne komunikácie v Kostoľanoch nad Hornádom (355-tisíc eur) a prestavba kultúrneho domu v Seni (300-tisíc eur) podporí komunitný život.
Tieto investície z Programu Slovensko 2021 – 2027 tak prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry, bezpečnosti dopravy, vzdelávacích podmienok a kultúrneho života v regiónoch Slovenska.
