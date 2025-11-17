|
Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
Denník - Správy
17. novembra 2025
Tragická nehoda na D1 pri Ilave. Kamión prerazil zvodidlá, následne doňho vrazili ďalšie vozidlá – FOTO
Kamión s návesom na diaľnici D1 pri Ilave v pondelok ráno prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa prevrátil. V smere na Žilinu tak skrížil cestu cez oba jazdné pruhy. V tom ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Kamión s návesom na diaľnici D1 pri Ilave v pondelok ráno prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa prevrátil. V smere na Žilinu tak skrížil cestu cez oba jazdné pruhy. V tom čase tadiaľ prechádzalo osobné motorové vozidlo zn. Ford, jeho vodičovi sa podarilo vyhnúť čelnému nárazu do prevráteného návesu.
„Do prevráteného návesu však následne narazila dodávka a tiež osobné motorové vozidlo zn. Mercedes. 56-ročný vodič dodávky utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Ďalší účastníci utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie," informovala o následkoch nehody hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na D1 pri Ilave. Kamión prerazil zvodidlá, následne doňho vrazili ďalšie vozidlá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
