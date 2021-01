Do registra zamestnávateľov sa treba prihlasovať i naďalej, Sociálna poisťovňa vás môže len odhlásiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávateľ má aj naďalej povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. V tlačovej správe to uviedla Sociálna poisťovňa.Upozorňuje na to, že novela zákona upravujúca tzv. podnikateľské kilečko zrušila iba povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca."Sociálna poisťovňa teda automaticky neprihlasuje zamestnávateľa do registra zamestnávateľov," zdôraznila poisťovňa. Ak zamestnávateľ začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, tento zamestnávateľ je naďalej povinný prihlásiť sa sám.Iba pri odhlásení sa z registra zamestnávateľov Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa, a to odhlásením posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov v druhom pilieri. Sociálna poisťovňa o tom zamestnávateľa následne informuje.