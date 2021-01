Vyhrajte spolu s BILLA ročné nákupy v hodnote 3 500 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) -Zákazníci, ktorí v uvedenom termíne nakúpia v minimálnej sume 20 eur, sa môžu prihlásiť do súťaže na stránke www.billa.sk/nakupnahorucka . Stačí, keď zaregistrujú svoj pokladničný bloček spolu so svojou BILLA Bonus kartou. Pri registrácii je potrebné uviesť kontaktné údaje a výšku nákupu.Hlavnou cenou je ročný nákup v hodnote 3 500 eur a ďalšie ceny v podobe nákupu za 1 000 eur alebo 500 eur, ale aj množstvo výkonných pomocníkov do kuchyne od značky Electrolux. Ide napríklad o kuchynské roboty, hriankovač či rýchlovarné kanvice. "Chceli sme našich verných zákazníkov odmeniť niečím, čo im naozaj urobí radosť a zároveň pomôže. Nákupnú horúčku môže zažiť každý jeden člen BILLA Bonus a začiatkom marca odmeníme až 2 000 šťastných výhercov. Súťažiaci pritom môžu registrovať ľubovoľné množstvo nákupných bločkov, takže jeden výherca môže vyhrať aj viac ako len raz," upresňuje podmienky súťaže Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA. Zároveň dodáva, že zákazníci, ktorí ešte nie sú členmi vernostného programu BILLA Bonus sa nimi môžu stať a súťažiť spolu s ostatnými. Stačí si jednoducho založiť kartu na www.billa.sk , v BILLA aplikácii alebo priamo v ktorejkoľvek z jej predajní.Žrebovanie bude prebiehať v sídle spoločnosti náhodným výberom najneskôr do 9. marca 2021. Šťastní výhercovia dostanú svoje ceny poštou na adresu, ktorú uvedú pri registrácii bločkov.BILLA Bonus je vernostný program spoločnosti BILLA, ktorý prináša jej zákazníkom mnoho výhod. V predajniach si môžu vďaka vernostnej karte zakúpiť viac ako tisíc výrobkov za trvalo nízke ceny. Tieto produkty sú označené zelenou cenovkou. Okrem toho každý piatok a sobotu si zákazníci môžu uplatniť 25 percentnú zľavu na vybraný sortiment. V mesiaci narodením si zákazník môže uplatniť 10-percentú zľavu na celý nákup. Zaujímavé sú aj rôzne zľavové produktové poukážky a možnosť získať zľavu aj u externých partnerov. Vďaka udeleniu súhlasov na zasielanie informácií sa o nich zákazníci vždy načas dozvedia.Informačný servis