Do Rumunska dorazili prieskumné lietadlá AWACS vyslané alianciou, aby monitorovali ruskú aktivitu pri hraniciach

Lietadlá odhalia na stovky kilometrov

NATO posilnilo východné krídlo

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dve z troch prieskumných lietadiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v utorok prileteli na leteckú základňu Otopeni v Rumunsku, kde ich dočasne nasadili, aby vykonávali prieskumné misie a monitorovali ruskú vojenskú činnosť pri hraniciach aliancie.Tretie lietadlo vzdušného varovného a riadiaceho systému (AWACS) by malo priletieť neskôr. V Rumunsku by mali byť niekoľko týždňov.Nasadenie lietadiel v Rumunsku podľa tamojšieho nemeckého veľvyslanca Peera Gebauera „zdôrazňuje naše odhodlanie zostať silnými v tomto čase krízy“.„Táto pozorovacia misia AWACS, ktorá sa má dnes začať v Rumunsku, je ďalším dôkazom nášho odhodlania, nášho záväzku brániť každý centimeter spojeneckého územia,“ povedal diplomat v Otopeni.AWACS patria do flotily 14 strojov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v Nemecku. Na trupe majú veľké radarové kupoly a dokážu odhaliť lietadlá vzdialené stovky kilometrov.Odkedy Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, NATO posilnila svoju prítomnosť vo svojom východnom krídle, a to aj vyslaním ďalších bojových skupín do Rumunska, Bulharska a na Slovensko.AWACS tiež pravidelne robili hliadky nad východnou Európou a Baltským morom v rámci sledovania ruských vojenských lietadiel pri hraniciach NATO.