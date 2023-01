Ukrajinskí vojaci začnú v Oklahome s výcvikom na protiraketový systém Patriot, má trvať niekoľko mesiacov

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na americkú vojenskú základňu Fort Sill v Oklahome pricestovalo „90 až 100 Ukrajincov“ a začali s výcvikom na protiraketový systém Patriot. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na americké ministerstvo obrany.Vedenie základne v pondelok oznámilo, že ukrajinskí vojaci pricestovali na miesto a začnú s výcvikom. CNN pritom ako prvé informovalo, že výcvik by sa mal začať už tento týždeň.Fort Sill je domovom Fires Center of Excellence, kde Spojené štáty organizujú výcvik na na ovládanie Patriotov aj pre svoju armádu a ďalšie krajiny.„Tí istí inštruktori, ktorí učia Spojené štáty, spojencov a partnerské krajiny, vykonajú aj ukrajinský tréning a toto vyučovanie nijako nenaruší aktuálne výcvikové misie na Fort Sill,“ oznámila základňa.Výcvik by mal podľa zástupcov Pentagonu trvať „niekoľko mesiacov“. Nie je pritom jasné, ako veľmi dokáže armáda tréning urýchliť.