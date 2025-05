Do semifinále C1 na ME postúpila kompletná slovenská výprava

Do semifinále disciplíny C1 postúpili na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku všetci šiesti reprezentanti Slovenska. V sobotu 17. mája v doobedňajších hodinách zabojujú o cenné kovy u mužov Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský, medzi ženami Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Ema Luknárová.



Luknárová si aj s jedným dotykom na bránke č. 12 bez akýchkoľvek problémov zabezpečila miestenku a istotu mala už po dokončení kvalifikačnej jazdy. V celkovej klasifikácii bola na 11. mieste. Rovnaký scenár sa zopakoval u Stanovskej, dve sekundy sa jej pripočítali na bránke č. 19, ale napokon o jednu stotinu predčila svoju reprezentačnú kolegyňu a skončila tak desiata. „Darilo sa mi, takže cieľ sme splnili. Jazdy boli vcelku normálne, bez väčšej chybičky, takže sa tešíme a v sobotu pôjdeme do toho naplno,“ vyjadrila sa pre TASR Stanovská po postupe. Paňková mala najrýchlejší kvalifikačný čas, no napokon urobila dve chyby, ale o účasť v sobotňajšom semifinále sa nemusela obávať, keďže obsadila tretiu pozíciu.

Martikán išiel kvalifikačnú jazdu na istotu, vedel, že k zisku miestenky postačí na trati nechybovať. Tento cieľ sa mu podarilo splniť a hneď v cieli mal istotu štartu v sobotňajšom semifinále. V kvalifikácii obsadil 10. miesto. Mirgorodský bol tiež v pozícii, že mal prehľad o tom, čo bude stačiť na postup a napokon sa umiestnil na 23. priečke. „Myslím si, že to bola zodpovedná kvalifikačná jazda. Hneď hore, na druhej bráne, som mal možno taký zbytočný ťuk, ale nechcel som sa tým nechať rozhodiť a snažil som sa zostať v rytme. Mrzí ma spodok, nevyšli ma dva prejazdy cez valce podľa predstáv, tam myslím, že prišla strata. Cieľ je splnený, do soboty viem, čo treba vylepšiť a na čo sa treba viac sústrediť,“ zhodnotil Mirgorodský svoj výkon a jazdu v kvalifikácii. Jeho reprezentačný kolega Beňuš síce nezajazdil ideálnu kvalifikačnú jazdu, ale 22. pozícia znamenala postup medzi najlepších.