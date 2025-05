MS v hokeji 2025: Hrehorčák pred Kanadou: „Musíme podať životný výkon“

S ambíciou zaskočiť jedného z najväčších favoritov MS nastúpia slovenskí hokejisti na svoj piaty duel na šampionáte vo Švédsku. V sobotu o 20.20 h si v štokholmskej Avicii Aréne zmerajú sily s Kanadou, ktorá zatiaľ nestratila v A-skupine ani bod.



Naposledy sa obe krajiny stretli vlani vo štvrťfinále v Prahe, zámorskí hráči zvíťazili 6:3. Kanada a Slovensko odohrali od rozdelenia federácie celkovo 18 vzájomných zápasov na MS. Slovenský tím zvíťazil v dvoch, dvakrát sa zrodila remíza a štrnásťkrát triumf súpera. Mužstvá sa predtým stretli aj na dvoch šampionátoch v rokoch 2022 a 2023, v oboch prípadoch v skupinovej fáze. V roku 2022 Kanada zvíťazila 5:1, o rok neskôr triumfovala 2:1 po samostatných nájazdoch. Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad týmto súperom je zo štvrťfinále MS 2012, Slováci triumfovali 4:3.

Kanaďania zdolali v Štokholme postupne Slovinsko 4:0, Lotyšsko 7:1, Francúzsko 5:0 a Rakúsko 5:1. S impozantným skóre 21:2 sú na čele skupiny. „Priznám sa, ja som zatiaľ nepozeral ani jeden ich zápas naživo, ale určite čakám fyzický hokej a priamočiary. Bude tam veľa striel, veľa súbojov,“ povedal pre TASR útočník SR Patrik Hrehorčák.



Zámorský tím je plný hviezd z NHL, pričom z neho vyčnievajú útočníci Sidney Crosby a Nathan MacKinnon. „Sú to megahviezdy, takže nebudeme si klamať. Ale pôjdem do zápasu s tým, že nemám žiaden rešpekt. Ale časom to určite pre mňa bude skúsenosť a obrovský rešpekt, že som si mohol zahrať proti nim. Ale na tie 2,5 hodiny budem musieť dať rešpekt bokom. Keď sa však človek zamyslí, to je neuveriteľné, že môžem hrať na takom turnaji proti takým hráčom,“ dodal Hrehorčák.



Slováci budú čeliť veľkej sile, jeden z favoritov na titul má nielen technických hráčov, ale aj rýchlych. „My budeme musieť podať životný výkon. Musíme hrať zodpovedne, bojovne a hlavne nerobiť chyby, ktoré by nás mohli stáť lacné góly. Musíme ich donútiť hrať tak, že keby nám mali dať gól, musia si to zaslúžiť, aby to nemali ľahké. Čím dlhšie udržíme stav 0:0, tým to bude lepšie. Nebodaj by nám sa podarilo dať gól prvý a potom sa môže stať hocičo. Hokej je krásny šport v tom, že favorit nemusí vždy zvíťaziť,“ uzavrel Hrehorčák.

A-skupina MS



sobota 17. mája: Kanada - Slovensko /Štokholm, 20.20/







predpokladaná zostava SR:



SR: Hlavaj - Mudrák, Kňažko, Grman, Koch, Rosandič, Golian, Romaňák - Sýkora, Sukeľ, Takáč - Lantoši, Krištof, Regenda - Honzek, Dvorský, Chromiak - Hrehorčák, Čederle, Roman - Čajkovič