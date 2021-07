Do Slnečníc sa sťahujú lekári špecialisti, otvárajú ambulancie aj kliniky

Detská poliklinika pribudne na jeseň

Nová očná klinika s optikou myslí aj na deti

Služby sa rozrastú na 55-tisíc m2

Aké ďalšie služby nájdete v Slnečniciach už teraz:



Nákupné centrum Slnečnice Market s predajňami ako Billa, 101 Drogerie, Planeo Elektro, JYSK, Pepco, Super ZOO, lekárňou či trafikou. Súčasťou sú aj nabíjacie stanice pre elektromobily. V jeho susedstve ponúka gastrozóna Trch. pestrý výber rôznych medzinárodných kuchýň aj cukráreň s kaviarňou.

Rodinné centrum zábavy LEON s kaviarňou, tanečnými kurzami či bazénom s morskou vodou pre detičky.

Služby v zóne Viladomy – materská škola, detské jasle, dentálna klinika, lekáreň, potraviny, reštaurácia aj kaviareň.

Služby v zóne Mesto – hračkárstvo, interiérové štúdio, kaderníctvo, realitná kancelária, kaviareň a reštaurácia. V zóne Mesto v budúcnosti vyrastie aj vzdelávacie zariadenie s materskou, základnou a strednou školou.





21.7.2021 (Webnoviny.sk) -Ako ukázal minulý rok, rezidenčným trhom kríza zásadne neotriasla. Záujem o byty sa vlani napriek krátkodobým výpadkom v predaji, vo výstavbe či v braní úverov spôsobeným lockdownom zásadne nezmenil. Rovnakú tendenciu zaznamenali v Slnečniciach aj obchodné priestory "Záujem o obchodné priestory výrazne pandémia neovplyvnila, dokonca tento rok aj vďaka uvoľneným opatreniam počet záujemcov vzrástol. Slnečnice sú zaujímavé nielen pre poskytovateľov retailu, ale čoraz viac aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Do deviatich mesiacov otvoríme až tri zdravotnícke prevádzky. Podľa lekárov majú totiž Slnečnice nielen dostupnú polohu v blízkosti prírody s flexibilným priestorom, ale aj veľký potenciál klientov spomedzi obyvateľov Slnečníc aj Petržalčanov," hovoríMnohých rodičov poteší správa, že v septembri tohto roka pribudne v zóne Mesto v Slnečniciach. Dr. Martin, klinika doteraz známa ako poskytovateľka stomatologických služieb, sa plánuje v Slnečniciach zamerať aj na komplexnú zdravotnú starostlivosť pre deti."Keďže sa nám na stomatologickej klinike veľmi osvedčila práve detská stomatológia, rozhodli sme sa pridať do portfólia služieb našej značky aj kompletnú starostlivosť o najmenších. Detská poliklinika v Slnečniciach sa bude volať Dr. Martinko, čo jasne naznačuje, pre koho bude určená. Rodičia tu pod jednou strechou nájdu okrem stomatológie aj pediatriu, detskú jednodňovú chirurgiu či urológiu. Časom plánujeme rozšíriť služby aj o ďalšie špecializácie. Koncept chceme zrealizovať tak, aby sa u nás deti necítili ako u lekára, ale ako v ich vlastnom detskom svete," prezrádza. Dr. Martinko bude sídliť na ploche 260 m2.V septembri 2021 otvorí v rovnakej zóne novús vyše 15-ročnými skúsenosťami zo Spojeného kráľovstva.V novejsa od marca budúceho roka skúsení špecialisti z oblasti oftalmológie a očnej optiky budú okrem preventívnej očnej starostlivosti, diagnostiky a liečenia očných ochorení špecializovať predovšetkým na laserové operácie oka. Na ploche vyše 350 m2 nájdete ambulancie a operačné sály, ktoré budú vybavené najmodernejším zariadením.Nezabudlo sa ani na tých najmenších. Opticko-pleoptické centrum nájdete na 1. poschodí spolu s ambulanciami určenými práve pre detských pacientov. Na prízemí sa bude nachádzať očná optika s okuliarovými rámami svetových značiek, ale aj s dizajnérskymi kúskami. Oční optici pomôžu s výberom kvalitného rámu a okuliarových šošoviek podľa nameraných dioptrií, ale postarajú sa aj o kvalitný servis.Ponuka vybavenosti v Slnečniciach sa rozširuje s každou ďalšou dokončenou etapou projektu. Momentálne je skolaudovaných 20-tisíc štvorcových metrov obchodných priestorov, celkovo sú v projekte v horizonte približne 10 rokov plánované komerčné priestory na ploche viac ako 55-tisíc štvorcových metrov, školské zariadenia, parky na ploche vyše 42-tisíc m2 a športoviská na ďalších viac ako sedemtisíc štvorcových metroch. Záujemcovia o obchodné priestory si ich môžu v Slnečniciach nielen prenajať, ale aj kúpiť. Ak majú v štvrti aj bývanie, vedia prácu i súkromný život skvele skĺbiť bez zbytočného cestovania po meste. V Slnečniciach sú k dispozícii obchodné priestory s výmerami od 29 m2 a s flexibilnými priestorovými riešeniami. Interiéry sa dajú variabilne meniť alebo spájať podľa potrieb nájomcov.V štvrti bude do roku 2030 bývať vyše 21 – tisíc obyvateľov.Informačný servis