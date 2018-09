Do slovenských kín prichádza film o masakre v Nórsku i nová disneyovka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Prvý septembrový štvrtok priniesol do kín šesť distribučných noviniek, medzi nimi aj jeden celovečerný a krátky slovenský film. Diváci sa môžu tešiť aj na romantickú komédiu, pokračovanie príbehu o priateľstve chlapca a plyšového medvedíka, hororový triler či nórsku drámu inšpirovanú skutočnými udalosťami.je názov americkej romantickej komédie v réžii Victora Levina. Po 26 rokoch sa v nej opäť stretávajú Keanu Reeves a Winona Ryderová, ktorí spolu v legendárnom filme Dracula vytvorili príbeh veľkej, úprimnej a čistej lásky. V novinke na seba narazia ako večne nepríjemní a ufrflaní samotári na svadbe, kam jednoducho museli ísť. Omylom sa dajú do reči už na letisku počas cesty a hneď zistia, že majú vlastne veľa spoločného - nenávidia ženícha, nevestu, svadby a zo všetkého najviac začnú nenávidieť seba navzájom. Sarkazmus ich na akcii plnej šťastných ľudí, ktorí sa chcú baviť, postupne od všetkých izoluje, až ostatnú sami a musia sa začať rozprávať.Disneyovka(réžia Marc Forster) prináša do kín pokračovanie príbehu o priateľstve chlapca a plyšového medvedíka. Dospelý Christopher tvrdo pracuje v zamestnaní, kde je mizerne platený a jeho budúcnosť neistá. Práca ho vyťažuje natoľko, že na svoju dcérku a manželku nemá veľa času. Už úplne zabudol na svoje idylické detstvo strávené s prostomyseľným, maškrtným plyšovým medvedíkom Pú a jeho kamarátmi. Keď sa však s medvedíkom po dlhom čase znovu stretne, ich priateľstvo opäť vzplanie a pripomenie Christopherovi nekonečné dni detských radovánok a zábavy, ktoré ako malý chlapec zažíval.Hrozivý diabol odetý vo svätom rúchu je späť v hororovom trileri(réžia Corin Hardy). Keď mladá mníška z kláštorného opátstva v Rumunsku spácha samovraždu, priamo z Vatikánu sú vyslaní kňaz a mladá novicka, aby túto udalosť prešetrili. Spoločne odkrývajú príšerné tajomstvo. Riskujú nielen svoje životy, ale aj vlastnú vieru a samotné duše, pretože čelia zlomyseľnej sile v podobe démonickej mníšky, ktorá už predtým terorizovala publikum vo filme V zajatí démonov 2.V kinách je aj nórska dráma(réžia Erik Poppe). Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa stali v roku 2011 na nórskom ostrove, keď pravicový politický aktivista Anders Breivik zabil 77 ľudí - účastníkov letného pobytu mládežníckej organizácie Nórskej strany práce. Film je nakrútený na základe reálnych svedectiev, formou akoby jedného záberu, ktorý sugestívnou kamerou sleduje pohyb hlavnej aktérky - 18-ročnej Kaje a ďalších vyplašených tínedžerov, ktorí zo začiatku netušia, čo sa deje, len počujú neprestávajúcu streľbu a v panike bežia a pokúšajú sa ukryť.je nový film slovenského dokumentaristu Mareka Kuboša, ktorý otvoril tohtoročnú prehliadku Projekt 100. Po 14-ročnej autorskej odmlke sa v novinke pokúša o netradičnú sebareflexiu - ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Dokument sa premieta s predfilmom Monštrum. Sedemminútový animovaný príbeh o manipulácii mocných s našimi životmi pochádza z dielne Martina Snopeka, ktorý divákov oslovil aj jeho predchádzajúcim filmom Posledný autobus.