Gelnicu čaká druhý ročník iluminácií, ponúkne rôzne druhy umenia

Gelnica 7. septembra (TASR) – Druhý ročník multižánrového festivalu Gelnické iluminácie sa uskutoční v sobotu (8.9.). Ako TASR informoval Milo Janáč z gelnického mestského úradu, do centra Dolného Spiša mieria umelci z celého Slovenska. Festival bude konať na viacerých miestach. O 17. h ho v amfiteátri otvorí čítačka troch východoslovenských autorov."Návštevníci sa môžu tešiť na mix rôznych druhov umenia. Na svoje si prídu milovníci literatúry, hudby, tanca, dokumentárneho filmu, výtvarného aj digitálneho umenia. Svoju tvorbu budú prezentovať študenti, ale aj profesionálni umelci," uviedol primátor mesta Dušan Tomaško.Ako doplnil, cieľom organizátorov je vytiahnuť ľudí do ulíc a ponúknuť im možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendmi v umeleckej tvorbe. "Zároveň chceme prezentovať Gelnicu ako moderné otvorené mesto, ktoré dáva príležitosť mladým ľuďom. Verím, že tak ako vlani si počas festivalu nájdu do Gelnice cestu aj ľudia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia," dodal Tomaško.V rámci Gelnických iluminácií sa v Baníckom múzeu uskutoční výstava, zvuková a svetelná inštalácia. Súčasťou festivalu bude aj videomapping. "Postará sa oň digitálny umelec Matúš Astrab. Projekcia má názov Príbeh lesa a premietne ju na fasádu budovy Priemyselného parku na Hlavnej ulici," spresnil primátor s tým, že vo vnútorných priestoroch parku sa uskutoční tanečná performance.Podľa jeho slov sa do programu budú môcť zapojiť aj návštevníci, a to prostredníctvom interaktívnej hry Gelnický Night Drive na Hlavnej ulici. Na hradnom vrchu Zámčisko bude open air galéria.Festival vyvrcholí hudobným vystúpením v amfiteátri.