Do Slovenských rekordov zapísali najväčšie krňačky na svete, atrakciu obrovských parametrov (foto)

Netradičná športová disciplína

Krne budú vystavené v Jasnej

9.3.2023 - Atrakciou štvrtého ročníka medzinárodných pretekov v krňačkách, ktoré sa uskutočnili vo februári na južnej strane Chopka v Krupovej, boli najväčšie krňačky na svete.Ako na webových stránkach informuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, tieto nezvyčajné sane boli zapísané do Slovenských rekordov roka 2023.Atrakcia má obrovské parametre – dĺžku 628 centimetrov, šírku 242 centimetrov, výšku v rohoch 260 centimetrov a hmotnosť 496 kilogramov. Klzné plochy krňačiek majú až 12 centimetrov a naraz dokážu odviezť až 60 ľudí.„Tieto krne boli zostavené vo Švajčiarsku, tvorcom ktorých je veľký nadšenec tejto netradičnej športovej disciplíny so švajčiarskym pôvodom a menom Fritz Dönni. Pri ich dovoze na miesto konania sa pretekov musel prekonať vzdialenosť viac ako 1 110 kilometrov z obce Hätzingen,“ popisuje OOCR.Rekord je zaujímavý aj tým, že tvorcom je občan mimo Slovenska, ktorý ich v deň konania pretekov oficiálne daroval OOCR Región Horehronie. Pri zápise bola prítomná aj predstaviteľka organizácie, destinačná manažérka Kristína Korenčíková, ktorá prevzala certifikát o platnom slovenskom rekorde.Krne budú vystavené v lyžiarskom stredisku Jasná pod južnými svahmi Chopka v Krupovej. Návštevníci ich tu budú môcť obdivovať počas celého roka a tiež sa na nich odfotiť, čím si so sebou odnesú krásnu spomienku z návštevy Horehronia.