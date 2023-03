Kráľ Karol III. udelil princovi Edwardovi titul vojvoda z Edinburghu, ktorý mal predtým ich zosnulý otec

10.3.2023 - Britský princ Edward dostal nový titul a je vojvodom z Edinburghu. Titul, ktorý mal pred ním jeho zosnulý otec princ Filip, mu udelil jeho najstarší brat kráľ Karol III . pri príležitosti jeho 59. narodenín. Oznámil to Buckinghamský palác, informuje spravodajský portál BBC.Princ Edward, najmladší z detí zosnulej kráľovnej Alžbety II ., bude mať nový titul do konca života. Nebude však dedičný. Predošlý Edwardov titul gróf z Wessexu prešiel na jeho 15-ročného syna Jamesa.Podľa BBC princ Filip chcel, aby jeho titul, ktorý dostal v deň svadby s Alžbetou, dostal Edward. Konečné rozhodnutie však bolo na kráľovi Karolovi.Vojvoda z Edinburghu a jeho manželka vojvodkyňa Sophie sa neskôr počas dňa ukážu v Edinburghu. Manželia by sa tam mali zúčastniť na podujatí k prvému výročiu vojny na Ukrajine.