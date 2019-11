Do španielskej enklávy Ceuta vniklo auto s desiatkami migrantov

Subsaharskí migranti preliezajú ostnatý plot oddeľujúci Maroko a španielsku enklávu Melilla počas asistencie pracovníka Červeného kríža 17. februára 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 18. novembra (TASR) - Nákladné auto s 52 migrantmi prerazilo v pondelok nadránom hraničnú zábranu medzi Marokom a španielskou enklávou Ceuta na severoafrickom pobreží, píše tlačová agentúra AP.Súkromná španielska tlačová agentúra Europa Press s odvolaním sa na predstaviteľov Červeného kríža uviedla, že vozidlo prešlo cez hranicu v pondelok pred úsvitom a prerazilo pritom najmenej jednu kovovú bariéru. Privezených subsaharských migrantov neskôr v meste zadržali policajti. Podľa Europa Press pri náraze štyria utrpeli zranenia a ošetrili ich v nemocnici.Migranti sa z Maroka do Ceuty zvyčajne dostávajú tak, že prelezú šesť metrov vysoký hraničný plot. Pokusy preraziť hraničnú bariéru autom sú zriedkavé, doplnila agentúra AP. Po tom, ako sa migranti dostanú do Ceuty, podajú žiadosť o azyl a čakajú na jej vybavenie alebo na možnosť odcestovať do Španielska.Malé španielske enklávy Melilla a Ceuta, ktoré hraničia s Marokom, sú jedinými územiami EÚ na africkom kontinente. Obe pravidelne čelia pokusom migrantov o ilegálny vstup. Dochádza pri tom ku zraneniam, keď proti migrantom zasahujú pohraničné zložky alebo keď migranti zoskakujú z vysokého oplotenia na zem.